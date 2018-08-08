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740 тыс. грн за продвижение в Facebook – тендер Укрзализныци на Prozorro

Укрзализныця заключила контракт с предпринимателем Романом Русановым на ведение страницы компании в Facebook.

Укрзалізниця

Сумма контракта с SMM-щиком – почти 740 тыс. грн, сообщается на сайте публичных закупок Prozorro.

Договор подписан 19 июня 2018 года и будет действовать до 31 декабря.

При этом стоит отметить, что начальная сумма контракта составляет 653 тыс. грн, еще 87 тыс. грн SMM-щик разово получит, если ему удастся увеличить подписчиков Укрзализныця в Facebook до 78 тыс.

Впрочем, предпринимателю придется поделиться, например, с дизайнерами, которые будут разрабатывать макеты (195 тыс. грн), еще почти 129 тыс. грн должен отдать за изготовление видео и почти 140 тыс. грн – за иллюстрирование страницы Укрзализныця.

Итого – гонорар SMM-щика за работу составит 190 тысяч.

Фото: скрин договора с Prozorro

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Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця с 30 мая повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

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