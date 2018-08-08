Алена Дегрик рассказала, как подключить и обезопасить платежи в Instagram

Для того, чтобы совершать платежи в Instagram, украинцам необходимо будет открывать виртуальные интернет-карты.

Об этом в своем блоге In fintech we trust написала основатель и генеральный директор ФК Леогейминг Пэй (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

– В тестовом режиме опция привязки банковской карты была добавлена Instagram в июне — но только для некоторых ТОП-аккаунтов США и Великобритании. А несколько дней назад она появилась у всех — достаточно лишь зайти в настройки и выбрать пункт платежи в меню. После этого вам будет нужно перейти в раздел профиль и начать добавление карты. Однако, на данный момент Instagram еще не принимает обычные карточки украинских банков, сообщая об ошибке. А вот специально открытые виртуальные интернет-карты могут быть привязаны без проблем, — написала она.

Дегрик также отметила, что Instagram пока не дал достаточно информации о безопасности транзакций в социальной сети.

– О защите этих транзакций пока нельзя сказать ничего конкретного — можно лишь предполагать, что меры безопасности в одном из наиболее популярных мобильных приложений планеты будут достаточно серьезными. Обезопасить свой аккаунт от мошеннических операций можно самостоятельно — к примеру, если злоумышленник украл ваш гаджет. Для этого предусмотрен специальный PIN-код, который будет необходимо вводить при каждой операции. Для его установки нужно просто зайти в подраздел безопасность ранее посещенного раздела оплат, — отметила Дегрик.

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Эксперт также полагает, что появление функции онлайн-платежей в Instagram оживит рынок цифрового ритейла.

– Во-первых, будет выделяться больше бюджетов на рекламу в Instagram — для того, чтобы успешно использовать новый формат взаимодействия с потребителем. Во-вторых, будут использоваться более нативные форматы постов, в которых прямая продажа станет, скорее, грубой ошибкой, чем эффективной настойчивостью маркетолога. Нужно все больше подстраиваться под понятие эмоциональной покупки, вызывать соответствующую эмпатию у потенциального клиента, а не просто считать клики и переадресации, — полагает Алена Дегрик.

К слову, теперь интернет-банкинг Приват24 смогут использовать клиенты любых других банков и во всем мире.