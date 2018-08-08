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Без угля и газа. Города Донетчины переходят на электроотопление

14 городов Донецкой области изменят схему обогрева домов, прекратив использование газа и угля.

Батарея

В масштабном совещании по переходу городов Донецкой области на отопление с помощью электрической энергии приняли участие мэры 14 городов и главы 7 районных администраций, сообщают Донецкие электросети.

Ряд городов уже начали переход от модели отопления домов с помощью угля и газа на модель с привлечением трансформаторных мощностей.

Массовый переход на данном этапе затрудняют отсутствие свободных мощностей на подстанциях местных энергокомпаний.

Предприятия облэнерго нуждаются в переоборудовании и дополнительном финансировании для перехода.

Читайте: Как сэкономить на отоплении: готовиться стоит заранее

Мэры городов решили обратиться к правительству с просьбой выделить финансирование для реализации проекта перехода на электроотопление.

Напомним, отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва из-за изменения поставщика тепла, а также долгов, которые накопил бывший поставщик.

Фото: Pixabay

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