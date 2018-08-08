Бренд Корвалол принадлежит ПАО Фармак – директор по маркетингу компании

На украинском фармацевтическом рынке существуют проблемы с защитой прав интеллектуальной собственности.

Об этом в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина заявила директор по маркетингу и продажам ПАО Фармак Сусана Халилова.

– Да, у нас есть такая проблема, например, в отношении Корвалола, – отмечает Халилова. – Корвалол – это бренд, который Фармак развивал с 60-х годов прошлого века, формировал у потребителя ассоциацию. Корвалол – это не название молекулы, это название бренда, но сегодня на рынке есть еще один Корвалол от другой компании. В нашем понимании – это вне закона.

Использование названия своих брендов другими компаниями ПАО Фармак рассматривает как нарушение не только интеллектуальных, но и имущественных прав.

– Мы выводим около 20 препаратов в год, это генерики. И мы понимаем, что такое развитие бренда. Строить свой бренд на основе чужого в разы дешевле и легче, ведь у потребителя уже есть четкая ассоциация с молекулой. Кроме того, потребитель не всегда понимает разницу между продуктами, технологиями производства, качеством сырья, уровнем контроля качества, – заявляет Халилова.

Фармацевтические компании, которые работают на украинском рынке должны уважать интеллектуальную собственность конкурентов, и не использовать ее в своих целях, говорит директор по маркетингу и продажам ПАО Фармак.

– Никто не говорит о том, что нельзя производить корвалол как лекарственное средство, но называть его нужно иначе, потому что таким брендом владеет именно Фармак. Не могу сказать, сколько сейчас компаний производит подобный продукт с другим названием, но мы сталкиваемся с “корвалолом” конкурента, и хотелось бы, чтобы все участники рынка понимали, что это нарушение закона. Выводить на рынок продукт с хорошо известным названием гораздо легче, даже если вставить в бренд название своей компании, ведь потребители не очень понимают разницу, – подчеркивает Халилова.

Тем временем, ПАО Фармак продолжает инвестировать значительные средства в создание, продвижение и защиту своих брендов, отмечает Халилова.

– С юридической точки зрения есть формулировка: “хорошо известная торговая марка”. С точки зрения маркетинга – есть понятие бренда. Это то, во что компания вкладывает деньги и что является ее активами. Для фармрынка это особенно актуально, ведь мы работаем на рынке как генерическая компания. После того, как на оригинальную молекулу заканчивается патент, появляется много желающих производить генерики, и каждая генерическая компания соответственно создает свой бренд. В любом генерическом бизнесе бренд – это маркетинговые активности, которые направлены на узнаваемость бренда. Мы стремимся к тому, чтобы у потребителя была четкая ассоциация с Фармаком, – подытожила Халилова.

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Напомним, исторически название Корвалол, который выпускается с 1960 года, принадлежит именно компании Фармак. Корвалол был создан Киевским химико-фармацевтическим заводом имени Ломоносова, чьим правопреемником является ПАО Фармак.

В Украине право использования названия Корвалол защищено с 1993 года. А в 2004-м – обозначение Корвалол уже было признано хорошо известным именно в отношении ПАО Фармак. В 2017-м году это решение было подтверждено Апелляционной палатой Министерства экономического развития и торговли Украины.

Тем не менее, конкуренты ПАО Фармак не оставляют попыток выпускать свои лекарства также под названием Корвалол. Фармацевтическая фирма Дарница в 2004-м году выпустила свой седативный препарат под названием Корвалол-Новый-Дарница. Но впоследствии была вынуждена переименовать его в Дарвилол, поскольку торговый знак Корвалол принадлежал ПАО Фармак. Но уже в 2005-м компания Дарница зарегистрировала свой препарат Корвалол-Дарниця®, и с тех пор реализует его вместе с препаратом Корвалол CORVALOLUM ПАО Фармак.

В данное время нарушение интеллектуальных прав в отношении обозначения Корвалол CORVALOLUM рассматривается в украинских судах.