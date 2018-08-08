Где и в какой валюте выгодно хранить деньги: советы НБУ

Больше всего украинцы хранят свои сбережения на депозитных счетах, однако по доходности облигации внутреннего государственного займа более выгодны.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает Нацбанк Украины.

– Сейчас есть несколько форм, в которых можно держать сбережения. Наиболее классический – это депозит. Депозитам украинцы отдают наибольшее предпочтение. Объем депозитов в банковской системе на 1 августа составил 458 млрд грн. Более 50% сохраняется именно в гривне, соответственно, чуть меньше в иностранной валюте, – рассказал банкир.

При этом, по его словам, удачной альтернативой депозиту является покупка облигаций внутреннего государственного займа Минфина – в гривне или в валюте.

Еще один вариант – получить электронную лицензию НБУ:

– То есть физическое лицо может получить электронную лицензию и инвестировать средства за границу или в определенную пенсионную схему, или на свой счет, или инвестировать в недвижимость – это уже на свое усмотрение.

Лепушинський также отметил, что гривневые ОВГЗ сегодня являются достаточно привлекательными, ведь ставки по облигациям пока значительно выше, чем по депозитам.

– Кроме того, доходы от хранения средств на депозитах облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), тогда как доходы от инвестирования в ОВГЗ – лишь военным сбором, – пояснил он.

Банкир отметил, что разница в доходности ощутима. Например, по 3-месячному депозиту ставка в банке будет 14%. Минус налог – будет примерно 11,3%. По ОВГЗ ставка пока 18%.

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Кстати, украинская гривна стала лидером роста в рейтинге Bloomberg постсоветских валют.

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