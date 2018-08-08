Денисова готова немедленно вылететь в РФ и обсудить любые условия обмена Сенцова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова готова немедленно вылететь в Россию, чтобы повидаться с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовим. Также она хочет обсудить любые условия обмена, чтобы спасти его.
Об этом она сообщила в Facebook.
– 87-й день голодовки Олега Сенцова. Ситуация с состоянием его здоровья по информации Натальи Каплан — катастрофическая. Договоренности между президентами Украины и России о моем посещении украинских политзаключенных не выполнены Российской Федерацией. Опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об “относительно стабильном” состоянии Олега невозможно, — написала омбудсмен.
Она подчеркнула, что инициативы о разблокировании процесса обмена тормозятся Россией.
Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову и главу Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена, чтобы спасти Сенцова.
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Также она подчеркнула, что готова немедленно вылететь в Россию, чтобы посетить его.
– Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно быстрее предоставить самолет на перевозки Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Призываю всех неравнодушных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова! — добавила Денисова.
Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо сестре Наталье Каплан, в котором говорится, что “конец близок”.