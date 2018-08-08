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Катастрофически плохо, конец близок! Письмо Сенцова сестре

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо сестре Наталье Каплан, в котором говорится, что “конец близок”.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

– Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! – пишет Каплан.

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По словам Сенцова, сейчас он в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит.

– Говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка… и я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить… все очень плохо, – резюмировала Каплан.

К слову, 4 августа в Москве прошли две акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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