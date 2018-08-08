Конфликт Венгрии с Украиной: Закарпатье может повторить судьбу Крыма?

Венгрия создала целое министерство по делам Закарпатья. На государственном уровне утверждено ведомство, которое будет заниматься делами территории другой страны. Украина вызвала поверенного соседнего государства и выразила протест. Об истоках и возможных сценариях развития конфликта между Венгрией и Украиной рассказывают Факты ICTV.

Новость о создании отдельного министерства вызвала резкую реакцию Украины. В МИД не исключают запрета въезда должностным лицам страны. В ответ глава нового министерства отрицает намеки на продвижение сепаратизма на Закарпатье и уверяет, что венгерское правительство стремится к диалогу. И это в то время, как власти Венгрии открыто отказалась от договоренностей с Украиной.

Языковой вопрос, как инструмент

История конфликта берет свое начало в 2017 году. Тогда Верховная Рада приняла закон об образовании. Документ предусматривает обучение детей в средней и старшей школе исключительно на украинском языке.

Первой была реакция ПАСЕ. Совет рекомендовал Украине пересмотреть проблемный закон. Однако более резкая реакция была у Венгрии. Мотивируя свои действия защитой интересов венгерского населения Закарпатья, страна начала бойкотировать международную деятельность Украины.

И планомерно воплощала свое намерение в жизнь. Один из последних примеров – заявление МИД страны о том, что премьер-министр Виктор Орбан планирует голосовать против любого документа по итогам украинско-грузинской встречи на саммите НАТО, который состоялся в июле.

Результатом усилий Будапешта стала отмена комиссии Украина-НАТО. Были только отдельные встречи Петра Порошенко с лидерами Альянса. Они, кстати, тоже могли не состояться из-за вето, которое Венгрия сначала наложила, а потом сняла.

Защита права нацменьшинств учиться на венгерском языке вместо положительных результатов, которые якобы преследует Будапешт, наоборот, может навредить украинским венграм.

Сейчас они почти не знают украинского языка, а значит, лишаются возможности учиться в вузах, найти престижную работу, и остаются изолированными. Такое положение вещей сохранится и дальше, если Украина прекратит борьбу за распространение государственного языка.

Рука Кремля

Вероятно, что реальным мотивом венгерского противостояния есть отнюдь не защита нацменьшинства в Украине. За действиями венгерских политиков четко прослеживаются интересы России. Об этом свидетельствуют и заявления политиков Венгрии в адрес Украины.

Например, премьер-министр страны открыто заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, потому что этого не позволит Россия. Такие высказывания работают только на руку Москве.

– Я не вижу членства Украины в НАТО, реальные шансы для членства в ЕС равны почти нулю, – заявил Орбан.

А еще, как и в РФ, среди населения Венгрии сейчас переживает волну популярности поддержка венгров, проживающих в других странах. Таким образом, официальная политика Будапешта делает ставку не столько на поддержку нацменьшинств, сколько на расположение внутреннего электората.

Международная реакция

Министерство образования Украины, которое и инициировало резонансный закон, сообщило, что будет решать вопросы внедрения языковой нормы только в формате двусторонних переговоров с представителями нацменьшинств, но отнюдь не с другими государствами.

Тем не менее, внешняя реакция не заставила себя ждать. Уже упомянутый Совет Европы осудил принятие языковой статьи Верховной Радой без консультаций с нацменьшинствами.

Но главный показатель – это решение Венецианской комиссии относительно языкового пункта. По заключению комиссии цель укрепить государственный язык является похвальной, а шаги, направленные на его изучение всеми гражданами – это средство для устранения неравенства и содействие интеграции представителей других наций в украинское общество.

В то же время комиссия рекомендует в ходе реализации закона начать диалог с нацменьшинствами и избежать угрозы для существования их культурного наследия. Никаких притеснений, о которых говорит Венгрия, Венецианская комиссия в законе не увидела.

Закарпатье – новый Крым?

В Украине действуют провенгерские силы, которые хотели бы вернуть нацменьшинство в Венгрию и поэтому используют события в Украине, в том числе и конфликт с РФ, для осуществления своих планов. Однако радикальные настроения не новые и присутствуют во всех странах, где исторически сформировались более-менее многочисленные группы представителей других национальностей. Обычно в таких ситуациях дальше громких лозунгов дело не движется.

Украинская ситуация отличается тем, что провенгерские группировки имеют российскую поддержку и таким образом работают на ослабление позиции Украины.

Венгрия выдает паспорта украинскому населению, живущему недалеко от границы. Влияние страны распространяется и в медийной плоскости. Страна создает все новые провенгерские СМИ на Закарпатье и даже выкупила 50% ужгородского телеканала.

И это происходит на фоне уменьшения доли венгерского населения в Украине. По подсчетам тех же венгерских социологов, со времени последней переписи населения 2001 года нацменьшинство уменьшилась на 25 тысяч и насчитывает 125 тысяч человек.

Все это очень похоже на то, что в свое время происходило в Крыму. Россия транслировала населению полуострова “правильную” информацию и системно участвовала в жизни местного самоуправления.

Ряд экспертов сомневается в том, что европейская страна предпримет подобный крымскому сценарий. Однако это не значит, что Украина не должна усилить внимание к проблемам нацменьшинств и их защите. Ведь на фоне заботы Будапешта, наша страна имиджево проигрывает в глазах украинских венгров.

Первые шаги Украина уже начала осуществлять. Если не в социальном направлении, то в не менее важном направлении – безопасности. Минобороны и Закарпатская администрация рассматривают возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в закарпатском городе Берегово. Именно эта территория считается центром венгерской культуры в Украине.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк