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На Крымском мосту в Москве появился огромный плакат Сенцова

На Крымском мосту в центре Москвы появился огромный баннер с изображением Олега Сенцова и требованием освободить политзаключенных в России.

Плакат Олега Сенцова в Москві

Фото опубликовала в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

– Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер.

И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей, – написала она.

Читайте: Состояние Сенцова ухудшается – адвокат

К слову, 4 августа в Москве прошли две акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Фото: Victoria Ivleva/Facebook

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