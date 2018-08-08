Наша Ряба обошла в мировом рейтинге качества компании из США, Китая и Австралии

Сеть инвесторов FAIRR подготовила мировой рейтинг крупнейших в мире поставщиков мясных и рыбных продуктов. Согласно исследованию, “высоким риском” отмечены 60% компаний стоимостью $152 миллиардов.

В так называемый черный список попали гиганты пищевой промышленности с Мексики, США, России, Китая, Японии, Сингапура, Франции и Австралии, передает Капитал.

К примеру, “высокий риск” присвоен поставщикам McDonalds и KFC, включая китайскую фирму Fujian Sunner и индийскую фирму Venky’s. Sanderson Farms, третий по величине производитель птицы в США, также получил рейтинг нижнего уровня.

Единственная украинская компания, которая удостоилась внимания международных экспертов – это Мироновский хлебопродукт – крупнейший производитель и экспортер мяса птицы. При этом, отечественному производителю удалось избежать негативных оценок экспертов и обойти в рейтинге американских, китайских, французских и японских конкурентов, оказавшись в одном рейтинге с бразильскими компаниями – BRF SA и JBS S.A., шведской Scandi Standard AB, китайской WH Group Ltd и прочими.

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Напомним, до недавнего времени бразильские компании являлись прямыми конкурентами МХП на мировых рынках, однако позиции Украины существенно улучшились, после того как ЕС запретил ввоз бразильской курятины и перешел на украинскую.

В целом же Украина сегодня входит в топ-10 крупнейших поставщиков мяса птицы в мире. В этом году свои рынки Украине открыли Марокко, Гана и Китай.

Продукция МХП проходит регулярные проверки со стороны Еврокомиссии. Последний аудит проводился весной этого года, в выводах европейцах указано соответственные продукции мировым стандартам.