По всему Херсону стоит сильная вонь – причина

Из-за отходов, которые вывезли на поле неподалеку Херсона, в воздухе города фиксируется вонь.

Во всех районах Херсона стоит сильная вонь, вызванная отходами птицеводства, которые вывезли на поле недалеко от города, сообщает Укринформ.

– 7 августа 2018 года получены многочисленные жалобы граждан из всех районов Херсона на вонь в воздухе. Оперативной группой ГУ ГСЧС предварительно обнаружен источник загрязнения в виде вывезенных на поле отходов птицеводства за пределами объездной дороги в районе села Музыковка Белозерского района. Отходы выгружены на поле на площади длиной почти километр. А ветер, дующий именно оттуда в направлении Херсона, приносит запах в город, – рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации города.

Пока не установлено откуда именно появились эти отходы.

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