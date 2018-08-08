Порошенко переговорил с госсекретарем США – основные тезисы

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Политики обсуждали агрессию России, миротворцев и требования МВФ.
Стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств, сообщает пресс-служба президента Украины.
Петр Порошенко поблагодарил Майка Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. В этой связи было отмечено приоритетности продолжения движения от политики непризнания аннексии к политики деоккупации Крыму.
Политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.
Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.Читайте: В США анонсировали санкции "из ада" против России Сенат США поддержал выделение Украине $250 млн Еще в царские времена: в России приняли новый документ по Крыму
Собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.
– Необходимо усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день, – отметил Петр Порошенко.
Стороны подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующих вызовов в сфере безопасности в результате реализации проекта Северный поток – 2.
Также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.
Напомним, на что нацелены новые санкции США против РФ.
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