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Порошенко переговорил с госсекретарем США – основные тезисы

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Политики обсуждали агрессию России, миротворцев и требования МВФ.

Стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств,  сообщает пресс-служба президента Украины.

Петр Порошенко поблагодарил Майка Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. В этой связи было отмечено приоритетности продолжения движения от политики непризнания аннексии к политики деоккупации Крыму.

Политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

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Собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.

– Необходимо усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день, – отметил Петр Порошенко.

Стороны подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующих вызовов в сфере безопасности в результате реализации проекта Северный поток – 2.

Также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.

Напомним, на что нацелены новые санкции США против РФ.

Фото: Denisismagilov/Dreamstime

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