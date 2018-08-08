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Проезд не для слабонервных. В Кременчуге маршрутки ездят с открытыми дверями

В Кременчуге зафиксировали, как маршрутное такси ехало с открытыми дверями.

В Кременчуге зафиксировали маршрутку №28, которая ехала с открытой дверью, сообщает Кременчуцька газета со ссылкой на жительницу города Марина Мельничук.

Таким образом водитель спасался от жары.

– Выбор между жарой и безопасностью. Маршрут 28 – написала Мельничук.

Читайте: Как не страдать от жары в авто летом

К слову, по данным Гидрометцентра украинцев ждет еще до полутора месяцев летней погоды.

Фото: Кременчуцька газета

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