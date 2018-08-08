PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Смертельная игра Момо в Украине: установлен настоящий номер куратора/

Смертельная игра Момо в Украине: установлен настоящий номер куратора

Новая суицидальная игра для подростков Момо уже добралась в Украину. В сети появился скриншот с номером телефона куратора смертельной игры.

Смартфон

Издание Вести опубликовало скриншот с номером телефона куратора смертельной игры Момо. Номер – одиннадцатизначный с кодом Японии (+81).

Сначала Момо присылает сообщение с текстом Как дела? Потом звучит звонок. В трубке телефона слышен шорох, шипение и скрежет.

При попытке перезвонить, куратор Момо не взял трубку.

Читайте: В учебном центре Десна застрелился солдат

Ранее СМИ стало известно о новой смертельной игре для подростков под названием Момо. Она работает в основном в мессенджере WhatsАрp.

Цель игры Момо – довести игрока до суицида. При этом отмечается сходство игры с Синим китом – на психику детей влияют примерно одинаковыми приемами.

Пока известно об одном случае смерти ребенка в Аргентине. 12-летняя девочка покончила с собой на заднем дворе дома, после того, как несколько дней играла с куратором.

Украинские правоохранители об игре уже знают. Пока ни одного заявления от пострадавших к ним не поступало.

К слову, зимой в Украине с РФ пришла новая суицидальная игра Новый путь. Участников заставляли делать порез на теле, отправляя фото, или совершить попытку суицида.

Фото: Pixabaу, Вести

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Пістолет
В учебном центре Десна застрелился солдат
Чоловік у декреті
Мужчина в декрете – герой или подкаблучник?
Бійка
В Одессе девушки-подростки жестоко избили ровесницу и сняли видео (18+)
На Закарпатті жінка намагалася продати сина для жебракування
На Закарпатье женщина пыталась продать маму с ребенком за $2,5 тыс.
В Черновцах девушка выбросилась с пятого этажа, спасти не удалось
В Киеве мужчина перерезал себе горло после проигрыша в карты
Маршрутка
В Николаеве маршрутка с сиденьями-табуретками везла детей на море
В Одессе женщина родила двойню на прогулке возле моря
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка