Смертельная игра Момо в Украине: установлен настоящий номер куратора

Новая суицидальная игра для подростков Момо уже добралась в Украину. В сети появился скриншот с номером телефона куратора смертельной игры.

Издание Вести опубликовало скриншот с номером телефона куратора смертельной игры Момо. Номер – одиннадцатизначный с кодом Японии (+81).

Сначала Момо присылает сообщение с текстом Как дела? Потом звучит звонок. В трубке телефона слышен шорох, шипение и скрежет.

При попытке перезвонить, куратор Момо не взял трубку.

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Ранее СМИ стало известно о новой смертельной игре для подростков под названием Момо. Она работает в основном в мессенджере WhatsАрp.

Цель игры Момо – довести игрока до суицида. При этом отмечается сходство игры с Синим китом – на психику детей влияют примерно одинаковыми приемами.

Пока известно об одном случае смерти ребенка в Аргентине. 12-летняя девочка покончила с собой на заднем дворе дома, после того, как несколько дней играла с куратором.

Украинские правоохранители об игре уже знают. Пока ни одного заявления от пострадавших к ним не поступало.

К слову, зимой в Украине с РФ пришла новая суицидальная игра Новый путь. Участников заставляли делать порез на теле, отправляя фото, или совершить попытку суицида.

Фото: Pixabaу, Вести