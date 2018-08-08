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Наблюдатели ОБСЕ заметили 24 российских танка на Донбассе

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что 6 августа заметили 24 танка типа Т-72 российских оккупационных войск в Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 6 августа до 19.30 7 августа, опубликованном на сайте ОБСЕ, передает УНИАН.

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и рамочным решением об отводе вооружение калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

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– 6 августа по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в не подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 14 танков (Т-72) вблизи населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) и 10 танков (Т-72) возле населенного пункта Покровка (36 км к востоку от Донецка), – говорится в отчете.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер считает, что Россия блокирует мониторинговую миссию ОБСЕ, чтобы скрыть гуманитарную и экономическую катастрофу в Донбассе.

Фото: dreamstime.

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