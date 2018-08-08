Ситуация на Донбассе: трех оккупантов уничтожено, девять получили ранения

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. По данным разведки, три оккупанта уничтожены девять получили ранения.
Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-служба ООС.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.Читайте: Украинская армия получит канадские снайперские винтовки PGW LRT-3 Без выстрелов: как враг провоцирует бойцов ООС Современная украинская артиллерия: советское наследие и собственные разработки
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.
Напомним, что РФ скрывает в Донбассе.