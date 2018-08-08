Тариф на газ в Украине может вырасти в 2 раза – для кого и причина

Кабмин планирует повышение норм потребления газа для домохозяйств, не оснащенных счетчиками, что приведет к значительному росту тарифов для этих потребителей.

Об этом говорится в проекте постановления Минэнергоугля, сообщает 112 Украина.

В частности, в документе предлагается ввести различные тарифы в зависимости от сезона:

– в весенне-летний период повышение стоимости газа составит 75,76%;

– на период отопительного сезона – на 166,67%.

Если документ примут, потребителю, который не установил счетчик газа, придется платить 9,5 грн за кубометр летом и 14,4 грн – зимой (сейчас 5,4 грн).

В августе 2017 года Кабмин снизил на 25% нормы использования газа домохозяйствам без счетчиков. Однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, эти нормы ниже фактического объема потребления, из-за чего операторы газораспределительных сетей несут убытки.

Читайте: Как снизить цену на газ в Украине – Гройсман назвал условие

К слову, по прогнозам экспертов, с октября 2018 года цена на газ может вырасти на 73%.

Фото: pixabay.com