В Украине запустят новый скоростной поезд – маршрут

В Укрзализныце планируют запустить новый скоростной электропоезд между Львовом и Ужгородом.

Укрзализныця сейчас проводит экспериментальные рейсы, по результатам которых, вскоре будет курсировать новый поезд, сообщает пресс-служба предприятия.

В ночь с 7 на 8 августа состоялась экспериментальная поездка двухсистемного скоростного электропоезда ЕКр1 Тарпан производства ПАО Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) на участке Львов – Лавочное – Мукачево – Ужгород.

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– По предварительным результатам экспериментальных рейсов, серьезных замечаний к инфраструктуре на этом участке не обнаружено, подвижной состав преодолел маршрут по графику и с установленными скоростями, – заявили в Укрзализныце.

Скоростной поезд запустят после окончательного анализа всех показателей.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.

Фото: Укрзализныця