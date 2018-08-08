В Украине значительно подорожает хлеб – когда и на сколько

В Украине подорожает хлеб на 30%. Эксперт рассказал, сколько будет стоить хлеб осенью 2018 года и чего ждать украинцам.

Руководители крупных компаний заранее предупредили – уже осенью 2018 цены на хлеб побьют новые рекорды.

Ожидается, что средняя стоимость привычного украинского батона составит около 15 грн за буханку.

– Хлеб поднимется в цене в ближайшие две недели. Минимальное подорожание будет на 25-30%. Проблема плохого урожая – общемировая. Погодные условия в Украине были сложными, экспортные цены выросли. Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от обильного дождя, – объясняет в комментарии Обозревателю директор компании Агро-Центр Дмитрий Соломчук.

Кроме того, как показывает статистика, украинцы стали меньше есть обычный хлеб.

Новые виды хлебобулочных изделий постепенно вытесняют привычный батон.

Кроме того, подорожание хлеба будет вызвано дорогой мукой.

– Мука за 2 недели подорожала, было 6,20 грн, а сейчас 7.50 грн. В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9.90 грн за килограмм, – сказал аграрий.

– Самый дешевый хлеб будет стоить 9.50 – 10 грн. На 3-4 грн в среднем поднимется стоимость обычного хлеба… Аграриям будет трудно в этой сумасшедшей конкуренции, многие не выдержат. Или перейдут на модные производства хлеба, где покупателям не важна цена, или будет конкуренция с маленьким доходом, – добавляет Соломчук.

Напомним, ливни повредили зерновые в Украине.

Фото: Nathan Dumlao/Unsplash