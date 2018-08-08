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Василий Веселый передал деньги на физическую реабилитацию участника АТО

Помощь участникам АТО – одна из миссий социально ответственного бизнеса. Меценат Василий Веселый передал средства на полугодовой курс реабилитации бойца Дмитрия Корниенко, который в 2016 году получил закрытую спинномозговую травму.

Василий Веселый помогает АТО

Бизнесмен Василий Веселый регулярно занимается волонтерской деятельностью, помогая как тем бойцам, которые находятся на линии фронта, защищая государственную целостность Украины, так и тем, кто уже демобилизован. Финансирование реабилитации Дмитрия Корниенко, бойца 12-го батальона территориальной обороны г. Киев, стало еще одним шагом поддержки героев, которые, рискуя собственной жизнью, пошли в ряды ВСУ в самое сложное время для страны.

Дмитрий участвовал в АТО с самого начала: в 2014 году ушел на фронт. Закрытую спинномозговую травму получил через два года, после этого остался инвалидом, поскольку ноги совсем перестали функционировать, подвижность рук частично была утрачена, появились проблемы с функционированием тазовых органов. Впереди предстояло продолжительное лечение и реабилитационный период.

За время лечения у Дмитрия серьезный прогресс, благодаря ежедневному труду удалось достичь высоких результатов. Уже лучше работают руки и спина, начала восстанавливаться подвижность ног. Чтобы боец опять ходил, эти занятия должны продолжаться непрерывно.

На ближайшие полгода проблема Дмитрия решена: бизнесмен Василий Веселый выделил средства, необходимые для оплаты полного курса лечения. Он отметил:

– Помогать бойцам АТО – это обязанность всех, у кого есть такая возможность. Эти герои, рискуя жизнью, борются за мирное небо над нашими головами. Они дают возможность нам, бизнесменам, развивать страну в то время, когда агрессор пытается сделать все, чтобы разрушить украинскую экономику. Я стараюсь помогать бойцам, которые проходят лечение, а после – возвращаются к повседневной жизни. Искренне радуюсь успехам Дмитрия и желаю ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!

Бизнесмен Василий Веселый регулярно помогает украинским бойцам. В этом году он стал спонсором покупки необходимой звуковой аппаратуры и ремонта КрАЗа для Запорожской 55 отдельной артиллерийской бригады.

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