Василий Веселый передал деньги на физическую реабилитацию участника АТО

Помощь участникам АТО – одна из миссий социально ответственного бизнеса. Меценат Василий Веселый передал средства на полугодовой курс реабилитации бойца Дмитрия Корниенко, который в 2016 году получил закрытую спинномозговую травму.

Бизнесмен Василий Веселый регулярно занимается волонтерской деятельностью, помогая как тем бойцам, которые находятся на линии фронта, защищая государственную целостность Украины, так и тем, кто уже демобилизован. Финансирование реабилитации Дмитрия Корниенко, бойца 12-го батальона территориальной обороны г. Киев, стало еще одним шагом поддержки героев, которые, рискуя собственной жизнью, пошли в ряды ВСУ в самое сложное время для страны.

Дмитрий участвовал в АТО с самого начала: в 2014 году ушел на фронт. Закрытую спинномозговую травму получил через два года, после этого остался инвалидом, поскольку ноги совсем перестали функционировать, подвижность рук частично была утрачена, появились проблемы с функционированием тазовых органов. Впереди предстояло продолжительное лечение и реабилитационный период.

За время лечения у Дмитрия серьезный прогресс, благодаря ежедневному труду удалось достичь высоких результатов. Уже лучше работают руки и спина, начала восстанавливаться подвижность ног. Чтобы боец опять ходил, эти занятия должны продолжаться непрерывно.

На ближайшие полгода проблема Дмитрия решена: бизнесмен Василий Веселый выделил средства, необходимые для оплаты полного курса лечения. Он отметил:

– Помогать бойцам АТО – это обязанность всех, у кого есть такая возможность. Эти герои, рискуя жизнью, борются за мирное небо над нашими головами. Они дают возможность нам, бизнесменам, развивать страну в то время, когда агрессор пытается сделать все, чтобы разрушить украинскую экономику. Я стараюсь помогать бойцам, которые проходят лечение, а после – возвращаются к повседневной жизни. Искренне радуюсь успехам Дмитрия и желаю ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!

Бизнесмен Василий Веселый регулярно помогает украинским бойцам. В этом году он стал спонсором покупки необходимой звуковой аппаратуры и ремонта КрАЗа для Запорожской 55 отдельной артиллерийской бригады.