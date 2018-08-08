Как в Украине оформить субсидию на фактических жителей

Украинцам позволено оформлять субсидию с учетом фактически проживающих в квартире людей.
Украинцы могут оформить субсидию только с учетом тех людей, которые фактически проживают в помещении, сообщает Урядовий портал в Facebook.
– Правительство дает возможность получить субсидию, учитывая только количество фактически проживающих людей в жилье, – говорится в сообщении.
Для того, чтобы получить такую субсидию необходимо:
- указать в декларации тех родственников, которые зарегистрированы, но не проживают вместе;
- предоставить документ, подтверждающий их проживание по другому адресу;
- пройти проверку Управления соцзащиты, во время которой будут засвидетельствованы условия проживания.
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К слову, в случае повышения цены на газ для населения граждане Украины смогут рассчитывать на помощь в виде субсидий.
Видео: Урядовий портал