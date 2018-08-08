За нападением на Гандзюк стоят правоохранители и сепаратистские организации – ГПУ

Уголовное дело по факту покушения на убийство Екатерины Гандзюк передано прокуратурой Херсонской области в Главное следственное управление СБУ.

Соответствующую информацию генпрокурор Юрий Луценко разместил в комментарии к своему сообщению от 3 августа в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк, что совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны.

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Напомним, в Херсоне облили кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. По данным правоохранителей, на Екатерину напали в 8 утра. Преступник плеснул концентрированной серной кислотой и убежал.