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Угроза моментального обострения остается – генерал дал прогноз о планах РФ

Россия осознала, что военным способом пытаться завоевать Украину обойдется очень дорого и чревато большими имиджевыми потерями. Агрессор, скорее всего, выберет план политического влияния.

Об этом заявил в интервью Фактам экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– По моему мнению, Россия не пойдет сейчас на масштабное обострение. Ей выгоднее проплатить своего кандидата в президенты, чем снова устраивать массовую бойню. Но угроза моментального обострения остается всегда. Там десятки тысяч боевиков и фактически открытая граница,— считает Романенко.

По его словам, война на Донбассе обходится сейчас России в €1 млрд в год. Спонсорство пророссийских сил в Украине объективно будет стоить дешевле.

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Конечная цель Владимира Путина на данном этапе — появление на Банковой пророссийского президента и заход в Верховную Раду лояльно настроенных к РФ депутатов.

Мы уже видим признаки активизации некой 5-й колонны: выдвигают свои кандидатуры откровенно пророссийские политики, появляются целые объединения— считает Романенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Майком Помпео агрессию России и миротворцев на Донбассе.

Фото: Romanenko Igor

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