Угроза моментального обострения остается – генерал дал прогноз о планах РФ

Россия осознала, что военным способом пытаться завоевать Украину обойдется очень дорого и чревато большими имиджевыми потерями. Агрессор, скорее всего, выберет план политического влияния.
Об этом заявил в интервью Фактам экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
– По моему мнению, Россия не пойдет сейчас на масштабное обострение. Ей выгоднее проплатить своего кандидата в президенты, чем снова устраивать массовую бойню. Но угроза моментального обострения остается всегда. Там десятки тысяч боевиков и фактически открытая граница,— считает Романенко.
По его словам, война на Донбассе обходится сейчас России в €1 млрд в год. Спонсорство пророссийских сил в Украине объективно будет стоить дешевле.Читайте: Блокирование миссии ОБСЕ. Что РФ скрывает на Донбассе
Конечная цель Владимира Путина на данном этапе — появление на Банковой пророссийского президента и заход в Верховную Раду лояльно настроенных к РФ депутатов.
– Мы уже видим признаки активизации некой 5-й колонны: выдвигают свои кандидатуры откровенно пророссийские политики, появляются целые объединения, — считает Романенко.
Напомним, ранее Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Майком Помпео агрессию России и миротворцев на Донбассе.
Фото: Romanenko Igor