Здоровая нация в Украине: что это и как к этому прийти

Сегодня все большую популярность в обществе приобретает стремление к здоровому образу жизни. Его активно пропагандируют в популярных изданиях, на телевидении и в повседневной жизни каждого человека. Однако стремление и пропаганда – не всегда означает действие.

Взрослому человеку не так-то просто заставить себя отказаться от устоявшегося стиля жизни. Для этого необходимо не только желание, но и огромная сила воли.

Здоровье нации давно является приоритетным заданием правительства на ряду с экономикой и международными отношениями.

В Украине с целью поддержания и повышения здоровья населения была создана программа Доступные лекарства, проект по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина и медицинская реформа. Но это все уже последствия, а как уберечься, если ты чувствуешь себя здоровым?

О том, что такое здоровая нация и как добиться того, чтобы Украина была страной со здоровым населением, Фактам ICTV рассказал депутат Киевского областного совета, глава общественной организации Стремление и участник проекта Новые Лидеры Олег Иваненко.

– Здоровье граждан необходимо рассматривать как социальную и экономическую категорию. Существует непосредственная связь состояния здоровья общества с эффективностью труда и ростом затрат на его охрану и поддержку. Ведь индикатор здоровья, в конечном счете, отражает степень социально-политической комфортности, а значит и успешности Украины, – сказал он.

По данным Государственной службы статистики Украины, рождаемость населения почти вдвое меньше, чем смертность. С января по апрель 2018 года на 100 умерших приходилось 54 новорожденных. Это сократило численность населения Украины на 85,7 тысячи человек. Выглядит ситуация не особо здорово.

– Здоровая нация выглядит здоровой. Это означает, что средняя продолжительность жизни, к примеру, у японцев в районе 88 лет. В Украине 58-62 года. Здоровая нация выглядит нацией которая в рейтинге пьющих наций занимает даже не среднее место. Здоровая нация это там, где количество сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от них, не самая первая в мире, как у нас. Мы занимаем одну из лидирующих позиций, – сказал он.

По словам нашего собеседника, панацея есть, и название ей – спорт и образование. Занятия спортом выгоднее, чем время, в дальнейшем потраченное на болезни, и ресурсы, потраченные на лекарства.

– Нужно начать с того, чтобы поселить себе в сознание мысль, что утром поднявшись утром, ты должен начать его не с завтрака. Утро ты должен начать с пробежки, не физического упражнения какого-либо, зарядки или гимнастики. Что такое пробежка? Это подъем утром, ритуал одевания спортивной формы, выход на улицу и свежий воздух, это несколько кругов по стадиону, это моментальное освобождение от ночного сна и концентрация мыслей и внимания на дне, который будет впереди. Это норма, которой должен руководствоваться каждый человек в государстве, которое мы хотим называть здоровым, – сказал Иваненко.

Но, как говорится, не пробежкой единой… Для укрепления здоровья необходимо добавить спорт в течение дня и правильное питание.

– Нужно максимально делать над собой усилия для того, чтобы питаться сбалансированно и правильно. Почему американская нация в процентном соотношении почти 90% страдает ожирением? Фастфуды. Дело государства создавать условия для возможности здорового питания. Почему фастфуды? Быстро и дешево. Условия для того, чтобы человек питался быстро, дешево и здорово – тоже возможны, – добавил Иваненко.

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По мнению собеседника, выбрать здоровье поможет литература, которая сможет быть неплохой пищей для размышлений о способе жизни и выработать здоровый дух.

Образование человека в этой области должно начинаться с дошкольного возраста и не прекращаться никогда.

– Это задача в том числе и государственных институций. В том числе в школьных программах, школьных преподаваниях должны появиться часы, когда детям будут показывать примеры. Лучшее воспитание – это воспитание на примерах. Примерах тех людей, спортсменов, людей с достижениями спортивными, и не только, которые будут читать открытые уроки, в том числе и по здоровому образу жизни, и по сознательности, по уверенности в себе, по реализации своих возможностей жизненных. Того, чего сейчас в школах не делается. В школах не учат чести, достоинству. В школах не преподают формулу успеха. Все эти дефиниции очень гармонично ложатся в понимание здорового образа жизни и духовного воспитания и спортивного. Одна из важнейших задач институций – создавать условия для занятий спортом, воспитания физического, секции, спортивные кружки. Немаловажным условием для здоровья нации является выступление на больших спортивных соревнованиях. Чем больше людей вовлечено в спорт, тем выше общие показатели, – сказал Иваненко.

Также государственные институции могут перейти и к конкретным действиям, к примеру, сделать так, чтобы человек, который не курит, мог получать бесплатную страховку. А курильщик – наоборот. Человек, который занимается спортом и находится на контроле у своего семейного доктора должен получать преференции в случае серьезного заболевания и необходимости дорогостоящей операции.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни на 60% определяется образом жизни. Остальное приходится на независящие от человека факторы – наследственность, экология и медицина. Поэтому для корректировки образа жизни нужно подойти со всей серьезностью.

Опыт многих стран показывает, что ситуацию с увеличением смертности можно решить двумя способами.

Формирование здорового образа жизни

Ранняя диагностика заболеваний и факторов риска их развития с целью своевременной коррекции (регулярные осмотры у врача).

Исходя из этих пунктов, можно сделать вывод, что профилактика заболеваний выглядит более реалистично. Стремление к формированию здорового образа жизни, безусловно, должно быть, но не у всех есть финансовая возможность регулярно ходить в спортзал с тренером и покупать органические продукты. Но можно к нему приблизиться. Как?

Не ставьте перед собой не грандиозные цели, а действуйте по чуть-чуть и каждый день.

Образ жизни зависит от личного выбора человека. Это должен быть взвешенный подход и первый шаг к желанию улучшить здоровье: более правильно питаться, умеренно заниматься физическими нагрузками, ограничить употребление алкоголя, перейти на менее вредные альтернативы сигаретам. Как известно, чтобы выработать привычку, необходим 21 день. За это время человек привыкает, а спустя какой-то период времени он может попробовать отказаться от нее совсем.

Резко переходить на ЗОЖ – вредно. В мире существует понятие Harm reduction (снижение вреда). Это означает постепенный (без фанатизма) переход к правильному образу жизни.

Именно такой способ поможет организму избежать стресса и избежать “рецидива”.