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Активный, ходит – свежие фото Сенцова из колонии

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова опубликовала фото украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова, сделанные в колонии Белый медведь в Лабытнанги на 88-й день голодовки.

– Только от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотрит телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное. На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются за него. Эти три фото Олега Сенцова я только что получила, – написала Денисова.

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Активный, ходит – свежие фото Сенцова из колонии / 3 фотографии

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Ранее Людмила Денисова заявила, что готова немедленно вылететь в Россию, чтобы увидеться с Олегом Сенцовым.

Также омбудсмен хочет обсудить любые условия обмена, чтобы спасти его.

Сегодня 88й день – как Олег Сенцов голодает в российской колонии. Он требует освобождения всех украинских политических заключенных в России.

Фото: Людмила Денисова

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