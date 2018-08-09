Боевики обстреляли авто военных под Золотым: 1 погибший, 4 раненых

Вчера вечером под Золотым из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате один боец погиб, еще четверо – получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

– Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта. Вместе со всей Луганщиной выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и желаю скорейшего выздоровления раненым бойцам, – говорит глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.

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Напомним, что за минувшие сутки боевики обстреляли позиции военных ВСУ на Донбассе 44 раза, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Один защитник погиб, трое ранены.