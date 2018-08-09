Дожди и усиление жары: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 11-12 августа, будет сухо и жарко везде, кроме запада Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 августа, дожди с грозами ожидаются в западных областях. Здесь будет довольно прохладно – не выше +27.

В северных и восточных областях – до 28 градусов тепла.

Теплее всего – до +30 – в центре и на юге страны.

В Киеве без осадков, ночью 15-17, а днем ​​27-29 выше нуля.

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В воскресенье, 12 августа, дожди на западе не прекратятся, температура воздуха в этих регионах также не изменится.

Небольшое похолодание, на один-два градуса, возможно на севере, в центре и на востоке.

И только на юге Украины жара усилится – до +32.

В столице сухо, ночью 16-18, днем ​​28-30 градусов.

Напомним, синоптики обещали погоду в августе, как в тропиках.