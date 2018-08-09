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Хотели кормить насильно! У Сенцова затяжной 3 кризис

Политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов переживает третий кризис, он не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны общественной наблюдательной комиссии.

– Говорила я с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу Лабытнанги, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление. Как сообщил Дмитрий Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается, – сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Сенцов пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес снизился до 70 кг.

Ранее Факты ICTV писали, что Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой организовать переправку Олега Сенцова в московскую больницу, чтобы спасти ему жизнь.

Фото: wikipedia

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