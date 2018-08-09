Иловайский котел: ООН задокументировала факты пыток и убийств

Во время событий под Иловайском в августе 2014 года все стороны конфликта допускали серьезные нарушения прав человека.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), передает Интерфакс-Украина.

– Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в настоящем докладе, свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями, – отмечается в документе.

При этом властям Украины рекомендуется продолжить процесс ратификации Римского статута и внесения изменений в Уголовный кодекс, которые позволят осуществлять уголовное преследование международных преступлений на национальном уровне.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в ходе презентации доклада сообщила также, что все факты убийства гражданских и пленных военных, а также пытки и нечеловеческие условия содержания во время Иловайского котла задокументировала УВКПЧ ООН.

– На основе согласованных сообщений мы установили факты убийств и пыток гражданских лиц и лиц hors de combat, но это не имело массового или системного характера, – рассказала она.

Читайте: Іловайський котел: з’явилися результати експертизи

Напомним, в конце августа 2014 года под Иловайском в Донецкой области, по официальным данным, погибли 366 украинских военнослужащих, еще 429 получили ранения.

14 августа 2017 года Украина передала в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений подразделениями ВС РФ под Иловайском для решения вопроса об открытии уголовного производства.