Ходатайство матери Сенцова передали в комиссию по вопросам помилования

Адвокат передал ходатайство о помиловании от матери Олега Сенцова в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила Громадскому.

По ее словам, сначала ходатайство о помиловании Сенцова направили в приемную администрации президента РФ, но там так и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.

Каплан высказала сомнения относительно вероятности освобождения Олега.

– Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, потому что на предварительное (Обращение. – Ред.) они вообще никак не отреагировали, – отметила она.

Читайте: Катастрофически плохо, конец близок! Письмо Сенцова сестре

Вместе с тем, Каплан отметила, что состояние Сенцова очень плохое и его надо немедленно освободить.

По словам сестры, Олег сейчас в таком состоянии, что за ним нужно отправлять медицинский самолет.

Ранее Людмила Денисова заявила, что готова немедленно вылететь в Россию, чтобы увидеться с Олегом Сенцовым.

Также омбудсмен хочет обсудить любые условия обмена, чтобы спасти его.

Фото: Save Oleg Sentsov