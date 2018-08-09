Контроль систем WiM ужесточат конфискацией машин за перегруз – экс-чиновник МИУ

В Украине перезрел вопрос принятия закона о конфискации машин за превышение весовых нормативов. Параллельно с внедрением систем WiM (Weight-in-Motion) Верховная Рада до конца года должна принять законопроект о повышении штрафов за перегруз в 10 раз и конфискацию машин за повторное нарушение.

Об этом заявил бывший начальник Департамента автотранспорта Мининфраструктуры Украины Роман Хмиль. По его словам, 90% дорог в Украине систематически уничтожаются грузовым транспортом и даже самые современные дорожные ремонты без жесточайшей системы контроля весовых норм – напрасная трата средств.

– Один грузовик причиняет вред дороге, как 1000 легковых автомобилей. У нас два врага дорог – грузовики и дождь зимой. Особенно остро эта проблема стоит в южных регионах и западных. В радиусе 300-500 километров от морских портов аграрии возят свою продукцию грузовиками. Раньше возили железной дорогой, а сегодня автотранспортом, поскольку, отсутствует контроль на дорогах. Дороги уничтожаются за год и аграрии требуют восстановить дороги за госсчет. Но они сознательно их уничтожают, потому что им выгодно экономически, – сказал Хмиль.

Он отметил, что комплексы WiM кардинально решают проблему с перегрузами. Однако, без публичности данных взвешивания – вся затея с их массовым внедрением в Украине обречена, считает экс-чиновник. По его словам, система Укртрансбезопасности крайне коррумпирована и единственный способ вылечить эту “болезнь” – через непрерывный публичный он-лайн контроль за работой мобильных и стационарных пунктов взвешивания.

– Водитель грузовика, останавливаясь, вкладывает в документы 200, 500, 1000 грн и едет дальше. Основная точка коррупции – стационарные веса. Если там поставить систему, которая будет вести трансляцию в Интернет – все, что там происходит, а также передавать данные взвешивания на сервер общественности, чтобы эта информация публично распространялась, только тогда это будет независимая система, – считает Хмиль.

По словам бывшего руководителя Департамента автотранспорта МИУ, в Украине систему контроля весовых норм тормозят на самом верху, поскольку законопроект о повышении штрафов за перегрузы и конфискацию машин подан давно, однако, депутаты его игнорируют. По существующему же механизму в Украине собирается не более 10% от выписанных инспекторами штрафов.

– В Европе минимальный штраф – 5 тысяч евро за первое нарушение и конфискация машины за второе. В Германии – 10 тысяч евро минимальный штраф. В Польше – 1,5 тысячи, за второе – 5 тысяч, в третий раз – конфискация. В Украине штраф выписывают за пройденный маршрут. Длинные маршруты редкость и в основном штраф ограничивается суммой в 500-700 евро, – рассказал экс-чиновник.

Читайте: Авто на еврономерах: Рада утвердила новые штрафы

Он добавил, что WiM крайне эффективны, однако, в украинских реалиях их эффективность необходимо дополнить публичностью данных. В этом вопросе действия Мининфраструктуры могут действительно кардинально изменить ситуацию на украинских дорогах.

Напомним, Мининфраструктуры планирует открыть общественности данные взвешивания систем WiM, которые способны транслировать он-лайн информацию по всему трафику. При этом, WiM выделяют перегруженные машины из общего потока, передавая фото автомобиля на пункт контрольного взвешивания. До конца года за средства ЕБРР в Украине установят 6 первых конструкций WiM на шести дорогах.