Письмо матери Сенцова поступило в администрацию президента РФ

Письмо матери незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о его помиловании поступило в администрацию президента РФ, но реакции пока нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

– Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции. Вы знаете, что по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего я пока сказать вам не могу, – сказал Песков.

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Ранее Людмила Денисова заявила, что готова немедленно вылететь в Россию, чтобы увидеться с Олегом Сенцовым.

Также омбудсмен хочет обсудить любые условия обмена, чтобы спасти его.

Сегодня 88й день – как Олег Сенцов голодает в российской колонии. Он требует освобождения всех украинских политических заключенных в России.