Максим Мартынюк: Будет высокий урожай кукурузы и рост экспорта в Китай

Всемирная торговая война может дать шанс Украине увеличить объемы экспорта зерновых культур в страны Азии и ЕС.

Свое отношение к этому вопросу высказал в интервью агентству Reuters первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Он считает, что возможный прирост на 10% украинского экспорта кукурузы в Китай имеет объективные факторы, главным из которых это увеличение пошлины на импорт американской сельскохозяйственной продукции в Китай благодаря конфликту между Пекином и Вашингтоном. Также важным фактором является ожидаемый в Украине в 2018 году рекордный урожай кукурузы.

Первый заместитель подчеркнул, что кукуруза традиционно поставляется в Китай, который является лидером среди импортеров украинского зерна. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия с начала 2017/2018 маркетингового года Украина продала в Китай 2, 9 тонн кукурузы, составляет 16,4% от общего объема экспорта этой культуры 17, 7 млн тонн.

Ссылаясь на прекрасное состояние поздних культур, таких как соя и кукуруза, Максим Мартынюк дал оптимистичный прогноз на урожай кукурузы в этом году, который может достичь рекордных 27-28 млн. тонн, если не будет экстремальных погодных катаклизмов. В прошлом сезоне аграрии собрали 24,1 млн. тонн кукурузы. Также ожидается увеличение экспорта сои на новые рынки.

Богатый урожай кукурузы должен уравновесить уменьшение объемов пшеницы в 2018 году на 12-16% до 22-23 млн. тонн, которое может произойти из-за плохих погодных условий в Украине этим летом.

– Будет минус в озимых культурах – начиная от рапса и заканчивая озимой пшеницей. Такое положение вещей объясняется дождями, которые прошли недавно в большинстве районов Украины. Непогода снизила качество пшеницы, поэтому трудно заранее оценить объемы продовольственного зерна, – оценивая перспективы урожайности зерновых, спрогнозировал Максим Мартынюк.

Класс украинской пшеницы разный в зависимости от районов, имеющих различные климатические условия. Первый заместитель обратил внимание на то, что в центральной и западной областях Украины урожай пшеницы в основном состоит из фуражного зерна, а в южных регионах качество культуры имеет высокий уровень. В некоторых регионах удалось собрать пшеницу перед дождями, что позволило сохранить ее свойства.

Сегодня с 76% посевной площади в Украине уже собрано 17 млн. тонн пшеницы, из которых, по информации из рыночных источников, 10 тонн – продовольственное зерно.

Для роста подсолнечника была благоприятная погода, поэтому урожай этой культуры будет очень высоким и составит 13,3 тонн. Это второй по величине результат после 1991 года.

Государство планирует в этом году собрать всего зерновых на уровне 60 млн. тонн, сообщил Максим Мартынюк. Он подчеркнул, что объем экспорта не уменьшится и его объемы останутся на уровне 40 млн тонн. В прошлом маркетинговом сезоне 2017/18 года за границу было продано 39,4 тонн, из которых 17,8 тонн была кукуруза, а 17,2 тонн – пшеница. На сегодня Украина уже экспортировала около 1,5 тонн зерна.

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