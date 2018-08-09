Один погиб и трое ранены. На Донбассе после боя исчез военный

За минувшие сутки боевики обстреляли позиции военных ВСУ на Донбассе 44 раза, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Один защитник погиб, трое ранены. С одним бойцом потеряна связь, его ищут.

8 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, сообщает штаб ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Вместе с тем, противник обстрелял из 82-мм минометов наши позиции возле Крымского и Авдеевки, а недалеко от Майорска зафиксировано боевое столкновение.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются.

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В 06.25 ч. из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ Майорск. Объявлен режим Красный. Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение за текущие сутки не применялось.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, четверо получили ранения.

Ранее противник 36 раз открывал огонь по позициям войск ВСУ, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

Фото: Минобороны Украины