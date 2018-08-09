Первый полет в космос, принятие Конституции и расцвет экономики: Украина во времена Кучмы

Сегодня исполняется 80 лет второму президенту Украины Леониду Кучме. Факты ICTV собрали самые знаковые и интересные события за время президентства Леонида Даниловича.

Леонид Кучма возглавил страну, в которой не было жизнеспособной экономики, своей валюты, полноценной Конституции и международной репутации. За десять лет его правления Украина перешла от глубокого кризиса до рекордного экономического роста, заняла заметное место на международной арене и стала конкурентоспособным государством.

Он сменил на президентском посту своего тезку Леонида Кравчука. Инженер по образованию, один из самых успешных конструкторов и испытателей украинских ракет. Более 20 лет он отдал работе на Южмаше, крупнейшем в советские времена заводе военной и ракетно-космической техники, и в Конструкторском бюро “Южное”. Занимал ключевые позиции и как конструктор, и как директор. Имел за плечами опыт депутатской работы и должность премьер-министра.

В июле 1994 года, когда Кучма стал президентом, ему в наследство досталась страна в состоянии гиперинфляции. Украину окутали безработица, долги по зарплате и космические цифры на ценниках в продуктовых магазинах, катастрофическое падение экономики и рекордная, пятизначная инфляция. Новоизбранный президент начал действовать – немедленно и решительно. Далее вспомним самые значимые исторические события в Украине периода президентства Леонида Кучмы.

Топ-10 событий в Украине 1994-2005 годов

Вступление в Совет Европы

9 ноября 1995 Украина стала 37 членом авторитетной европейской организации. Своим вступлением страна показала демократический выбор и последовательность в проведении реформ, направленных на защиту прав человека и укрепление демократических институтов.

В частности, в этом году был введен мораторий на смертную казнь, а в начале нулевых внесены изменения в Уголовный кодекс о запрете смертных приговоров. Членство в СЕ также дало возможность Украине участвовать в выработке общей политики государств Европы.

Принятие Конституции

28 июня 1996 года завершился сложный процесс, который длился несколько лет.

Верховная Рада приняла главный документ страны и, таким образом, Украина получила новую Конституцию. Она и сейчас находится в стадии реформирования и изменений, но считается одним из наиболее совершенных документов демократических стран.

Денежная реформа

2 сентября 1996 года официально стартовала денежная реформа. В Украине появилась своя валюта -гривна и копейки. Одна гривна равнялась ста тысячам купоно-карбованцев, которые были в употреблении до этого. А за 100 долларов давали 176 гривен. Прошел переход с карбованцев рекордно быстро – старые деньги вытеснили с рынка через две недели.

Сотрудничество с НАТО

9 июля 1997 года стало началом длительного сотрудничества Украины и Альянса. В этот день была подписана Хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Тогда 16 лидеров государств, генсек организации с одной стороны и президент Украины с другой обязались расширять сотрудничество и развивать партнерство. В результате такого сотрудничества, в мае 2002 года на заседании СНБО Леонид Кучма впервые в истории Украины определил курс государства на вступление в НАТО, который сегодня стал стратегическим.

Крымский вопрос

В первый год президентства Кучмы был огромный риск потерять полуостров. Тогдашний “президент” Крыма Юрий Мешков вел активную сепаратистскую деятельность с Россией. Президент Украины действовал гибко, очень оперативно и эффективно: подавление “мешковщины”, введение нормы, что Крым – это Украина.

В 2003 году Россия повторила попытку ослабить Украину и дестабилизировать Крым, начав строительство дамбы со своей территории к украинскому острову Тузла (Керчь). Кучма прервал свой визит в Латинскую Америку и прибыл на остров.

Он немедленно организовал военные меры по его защите и объявил о своем приказе открывать огонь в случае нарушения россиянами украинской границы. Строительство дамбы остановилось, попытка посягательства на украинский суверенитет захлебнулась. К сожалению, неспособность Украины в 2014 году ответить на действия России так же решительно привела к российской аннексии Крыма.

Украина в космосе

В 1995 году Украина запустила свой первый спутник в космос, а уже 19 ноября 1997 года на борту американского космического корабля Колумбия отправился в космос первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Миссия продолжалась 16 суток. Начиная с 1999 года Украина участвовала в элитном международном проекте Sea Launch, таким образом попав в первую десятку (а по итогам некоторых лет, по количеству запусков – и в пятерку) космических держав мира.

Экономический рост

2000 год показал небывалый до этого экономический рост. После бурных 90-х годов наше государство начало восстанавливать свой потенциал.

Запущенные в 90-х реформы имели долгосрочный эффект – приватизация крупных предприятий, разделение на паи бывших колхозов и упрощение налогообложения для бизнеса. В 2004-м, последнем президентском году Кучмы, рост ВВП Украины составил 12%. Это был рекорд международного уровня.

Визит Папы

23-27 июня 2001 года на приглашение Леонида Кучмы Украину впервые в истории посетил глава католической церкви Папа Иоанн Павел II.

Несмотря на то, что в Украине преобладает православие, приезд главного католика мира вызвал немалый ажиотаж среди населения. Проезд городами в папамобиле вывел на улицы тысячи людей. А мировые СМИ едва ли не впервые отдали теме Украины главные места на своих страницах.

Остановка ЧАЭС

15 декабря 2000 года Украина приняла решение о закрытии Чернобыльской атомной станции. Через 14 лет после техногенной катастрофы в целях безопасности страна добровольно согласилась на потерю значительного количества электроэнергии.

Была создана комиссия, которая занималась смягчением социальных последствий закрытия станции. Руку помощи Украине тогда обещало и международное сообщество, которое потеряло доверие к мирному атому. Однако история показала, что решать этот вопрос Украине пришлось самостоятельно.

Политреформа

В декабре 2004 года Леонид Кучма не только отказался применять силу против Майдана и своей посреднической деятельностью привел Оранжевую революцию к мирному разрешению конфликта, но и заставил все стороны согласиться на принятие парламентско-президентской модели, по которой Украина живет и теперь.

Послесловие

Время президентства Леонида Кучмы было насыщенным и без преувеличения историческим. В 90-е и 2000-е Украина впервые за многие века смогла делать самостоятельные шаги, начала путь на международной арене и приняла немало жизненно важных решений, которые до сих пор влияют на наши жизни, и будут влиять в будущем.

Фото: пресс-служба Леонида Кучмы

Яна Семенюк