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Помилование Сенцова: адвокат рассказал, сколько придется ждать

Для помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова соответствующее представление должна рассмотреть специальная комиссия.

Олег Сенцов

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что специальная комиссия рассматривает и дает президенту России заключение с рекомендациями о помиловании граждан от 2 недель до 1 месяца, сообщает Радио.Свобода.

– Необходимый в соответствии с законодательством набор действий включает в себя создание комиссии, которая должна получить вывод из колонии о физическом состоянии заключенного и его поведении. Примерно то же самое, что происходит при принятии решения во время УДО. Нужно получить психологическое заключение, заключение от руководства колонии, есть ли какие нарекания или поощрения за время отбывания наказания. В результате делается вывод, представляет ли он общественную опасность и можно ли его помиловать. Выносятся рекомендации, которые рассматривает президент и принимает решение, – говорится в сообщении.

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К слову, политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов переживает третий кризис, он не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны общественной наблюдательной комиссии.

 

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