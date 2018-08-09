Поезда Укрзализныци поделят на 3 класса – отличия

До конца лета 2018 года Укрзализныця поделит поезда на 3 класса.

Начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан заявил, что Укрзализныця планирует до конца лета 2018 года поделить поезда на 3 класса – комфорт, стандарт и эконом, передает Delo.ua.

– Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда. В поездах типа стандарт будут допускаться плацкарты хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час, – рассказал Красноштан.

По его словам, в эконом-поездах будут вагоны постарше. Также там может не быть биотуалета и кондиционера.

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К слову, Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.