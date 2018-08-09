PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Поезда Укрзализныци поделят на 3 класса - отличия/

Поезда Укрзализныци поделят на 3 класса – отличия

До конца лета 2018 года Укрзализныця поделит поезда на 3 класса.

Укрзалізниця

Начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан заявил, что Укрзализныця планирует до конца лета 2018 года поделить поезда на 3 класса – комфорт, стандарт и эконом, передает Delo.ua.

– Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда. В поездах типа стандарт будут допускаться плацкарты хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час, – рассказал Красноштан.

По его словам, в эконом-поездах будут вагоны постарше. Также там может не быть биотуалета и кондиционера.

Читайте: Чем можно пообедать в поездах Укрзализныци – новое меню и цены

К слову, Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Потяг Тарпан
В Украине запустят новый скоростной поезд – маршрут
Укрзалізниця
740 тыс. грн за продвижение в Facebook – тендер Укрзализныци на Prozorro
От конной упряжки до Hyperloop: как появилась железная дорога и что дальше
АМКР против скрытого повышения ж/д тарифов
Министр поручил УЗ в первую очередь перевозить украинский экспорт и только потом транзит из РФ
В Украине запустят новый скоростной поезд
укрзализниця
Укрзализныця введет единый билет – дата
Укрзалізниця
Ситуация с перевозками на Укрзализныце остается критической – промышленники
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка