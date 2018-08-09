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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 9 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 9 августа, будет сухой и солнечной.

По прогнозам Укргидрометцентра, 9 августа в Украине будет сухая и солнечная погода.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°. В южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°.

Читайте: Жара в Украине усилится – дата

9 августа в Киеве комфортная летняя погода. Без осадков.

Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

Мы также писали о том, какой будет погода в Украине в августе.

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