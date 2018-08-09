Прогноз погоды в Украине на сегодня, 9 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 9 августа, будет сухой и солнечной.
По прогнозам Укргидрометцентра, 9 августа в Украине будет сухая и солнечная погода.
Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 23-28°. В южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°.
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9 августа в Киеве комфортная летняя погода. Без осадков.
Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.
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