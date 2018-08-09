России нужно, чтобы Украины не стало. Мы этого не допустим – интервью Леонида Кучмы

Сегодня свой 80-й день рождения отмечает 2-й президент Украины Леонид Кучма. Шеф-редактор Фактов ICTV Елена Фроляк пообщалась с ним о настоящем и будущем Украины, обсудили Минские договоренности и вспомнили, через какие трудности вынуждено было пройти наше государство.

– Утро для меня начинается действительно рано. Выхожу на улицу – и минимум час быстрым шагом с палками занимаюсь. Чувствуешь себя другим человеком, – рассказывает Леонид Кучма.

За хороший внешний вид и физическую форму благодарит гены, хорошие привычки и тренажерный зал, где можно на железе согнать всю злость.

В эксклюзивном интервью Леонид Кучма рассказал о первых успешных шагах Украины, о том, чего не хватает действующей власти и куда мы движемся.

Далее – прямая речь.

Рецепт успеха

– Когда я впервые пришел в кабинет президента Кравчука, то сел за стол и взялся за голову. Казалось, что невозможно было ничего сдвинуть с места.

Но на первом плане было, чтобы в Украине появилась власть, которая в первую очередь занялась бы экономикой.

Если люди не почувствуют хотя бы каких-то сдвигов, то ты зря пришел на эту должность.

Экономикой и проблемами занимались профессионалы. У нас не было партийности в отношении правительства, не было кумовства. Это дало возможность выйти из той ситуации, потому что страна имела спад производства и инфляцию.

Уже в 1999 году инфляция существенно уменьшилась и начался нормальный процесс. За это время удалось принять Конституцию, которую высоко оценили в мире – Венецианская комиссия, например.

Появилась президентско-парламентская модель. Мы и сейчас видим по парламенту, что любые законы долго проходят. А в то время надо было срочно принимать решение.

Мы вышли из ситуации. Мне не стыдно было передавать власть, когда страна развивалась нормальными темпами. Нам завидовали в мире. Говорили, что это украинское чудо рядом с азиатскими чудесами.

А сейчас я не могу понять: когда в стране идет война, наша политическая элита не может объединиться для решения этой главной проблемы. Затем уже должен быть вопрос парламентских и президентских выборов и тому подобное.

Внешняя политика

– Это не я придумал понятие “многовекторность”. Надо работать в интересах украинского государства.

Я считаю, что Китай должен сегодня быть нашим одним из основных партнеров, прежде всего, в экономическом развитии. Китайская экономика сейчас практически первая в мире.

Когда мы поняли, что США – страна номер 1, и надо иметь с ней стратегические отношения, – мы этого добились

Тем более, страна, которая находится географически между Европейским союзом и Россией, должна работать со всеми. Сегодня изменилась ситуация, потому что у нас война.

Нам надо сотрудничать со всем миром и искать партнера, который бы работал на уровне партнеров, а не смотрел, какую выгоду из нас надо взять.

Тузла

– Когда началась ситуация с Тузлой – это уже стало для нас серьезной проверкой. Началось серьезное, когда я полетел на 10 дней в Южную Америку. Если бы я 10 дней пробыл там, я бы приехал – и уже бы стоял российский пограничник.

Думаете, нас бы кто-то защитил? Было бы то же самое, что и с Будапештским меморандумом.

Но я сделал очень серьезное заявление. Мы создали военно-пограничную команду на этом острове.

Заявили четко: если дальше будут продолжать – откроем огонь. Я публично сказал об этом. И должен был.

Крым

– Они (Россия. – Ред.) смотрели на нашу слабость. Тем более, это был переходный период украинской власти. Была и боязнь, и нерешительность. Ведь власти у нас практически не было.

Если бы с теми зелеными человечками, когда они захватили Крым, сделали то же самое, что Россия сделала в Беслане… Это же не их, как говорили, – значит террористы.

А с террористами соответствующий разговор должен быть! Когда Россия увидела, что мы ничего не делаем, – мы получили то, что имеем.

Минские договоренности

– России Донбасс не нужен. Она вкладывает туда большие средства. А что она потом будет иметь? Получит разрушенную территорию? Им просто нужно давить на Украину, чтобы ее не стало.

Мы этого не позволим! Такие настроения у людей – защищать до последнего. Только надо уделить внимание этим регионам на уровне власти, чтобы люди поняли, что они наши, чтобы мы уже сегодня там начали ремонт школ, детских садов и т. д. Тогда люди будут возвращаться отсюда.

А вот вопрос блокады с нашей стороны – абсурд! Кого мы блокируем? Тех, кто набрал сумки, чтобы накормить свои семьи?

Перед тем, как принимать решение, надо думать о последствиях. Как это будет для наших людей? Люди ждут, что Украина покажет свое я, своими действиями.

Надеюсь, что европейцы, исходя из складывающейся ситуации, поймут, что им надо многие проблемы брать на себя.

Пожелания на День независимости Украины

– Желаю, чтобы люди День независимости встречали с верой, что наша власть сделает все, чтобы у народа появились надежда, что, в конце концов, мы все решим.

Сегодня, к сожалению, настроения такого у украинцев нет. Будем надеяться, что оно появится.

Кроме того, хочу, чтобы власть всем говорила правду. Какой бы горькой та ни была.

Подробнее смотрите в эксклюзивном интервью:

Общалась Елена Фроляк