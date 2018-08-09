Rozetka и EVO могут объединиться

Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO планируют объединиться, чтобы совместно выстроить экосистему для покупателей и продавцов и создать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель Rozetka.ua Владислав Чечоткин.

– В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO. Доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами останется неизменным, – написал он.

По словам основателя, объединённая компания продолжит активно развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании.

Читайте: Бренд Корвалол принадлежит ПАО Фармак – директор по маркетингу компании

В дальнейшем, благодаря логистике Розетки, потребители получат более оперативную доставку товаров от предпринимателей-продавцов маркетплейсов.

Направление Маркетплейс у Розетки развивается наиболее динамично. Уже сейчас существенную долю продаж обеспечивает длинный хвост товаров, доставляемых третьими продавцами, – прокомментировал планы основатель Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

Ранее Факты ICTV писали, что сеть инвесторов FAIRR подготовила мировой рейтинг крупнейших в мире поставщиков мясных и рыбных продуктов. Согласно исследованию, “высоким риском” отмечены 60% компаний стоимостью $152 миллиардов.

Фото: dreamstime