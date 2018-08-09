Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс.

В Киеве на взятке в $20 тыс. задержали начальника департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.
Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали с поличным начальника департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
– Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тыс.
Закон и справедливость, – написал он в Facebook.
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Ранее правоохранители задержали за взяточничество мэра города Сколе. Это второй случай вымогательства Владимиром Москалем за неполных 3 года.
Фото: Юрий Луценко/Facebook
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