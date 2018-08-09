PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс./

Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс.

В Киеве на взятке в $20 тыс. задержали начальника департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.

Павла Дроняка затримали

Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали с поличным начальника департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

– Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тыс.

Закон и справедливость, – написал он в Facebook.

Читайте: Коррупция на таможне: Украина ежегодно теряет €4 млрд – СМИ

Ранее правоохранители задержали за взяточничество мэра города Сколе. Это второй случай вымогательства Владимиром Москалем за неполных 3 года.

Фото: Юрий Луценко/Facebook

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Коррупция на таможне: Украина ежегодно теряет €4 млрд – СМИ
Луценко: Запущен план по дестабилизации юга Украины
В зоне поражения были и школы. Следствие по делу Савченко и Рубана завершено
Янукович подал иск в суд на Луценко
Степан Полторак
Уволил и понизил. Полторак “наказал” военных чиновников за кражи
На взятке второй раз попался мэр, который хотел поставить виселицу для коррупционеров
В Украине ликвидирован департамент по “делам Майдана”
Налог на недвижимость: кому и когда придут квитанции
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка