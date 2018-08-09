Суд оставил Савченко за решеткой до сентября

Киевский апелляционный суд в четверг отказал в ходатайстве адвокатов Надежды Савченко об изменении меры пресечения.

Председательствующий на заседании не только отклонил ходатайство о взятии Савченко на поруки, но также еще и оставил нардепа за решеткой до 7 сентября, как это ранее решил суд первой инстанции.

Читайте: В зоне поражения были и школы. Следствие по делу Савченко и Рубана завершено

После оглашения решения в зале началась потасовка. При этом адвокаты Савченко заявили, что будут оспаривать в международном суде.

Ранее Факты ICTV писали, что следствие установило возможные точки обстрела, откуда Надежда Савченко и Владимир Рубан планировали совершить теракт.

Фото: УНИАН.