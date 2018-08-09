Ситуация критическая: Денисова просит перевезти Сенцова в больницу в Москве

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой организовать переправку Олега Сенцова в московскую больницу, чтобы спасти ему жизнь.

Об этом она сообщила в Facebook после разговора с Москальковой.

– Ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания…Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии, – написала она.

Денисова отметила, что попросила предоставить для этого самолет санавиации, потому что поездом он не доедет.

– Нужно спасти человеку жизнь. Обращение мамы уже передали в Спецкомиссию по помилованию, и я попросила уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмен, учитывая критическую ситуацию, – рассказала омбудсмен.

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При этом адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина содействовать его переводу из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму.

Ранее Людмила Денисова заявила, что готова немедленно вылететь в Россию, чтобы увидеться с Олегом Сенцовым.

Фото: УНІАН