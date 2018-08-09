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В Киеве на Большой Окружной в год ограничат движение – причина

В Киеве в течение года будут действовать частичные ограничения для движения транспорта на Большой Окружной дороге и на проспекте Глушкова.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 31 июля, передает УНИАН.

Частичные ограничения вводятся в связи с прокладкой линии электропередач.

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Распоряжение подписано в связи с обращением ОАО ДТЭК Киевские теплосети, которое будет выполнять строительные работы.

Согласно документу, новая линия предусмотрено проложить в период с 1 августа 2018 по 5 июля 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине до конца 2018 цены на бензин вырастут на 5%.

Фото: 1551.gov.ua

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