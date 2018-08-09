Украина подготовит новую резолюцию ООН по Крыму

Петр Порошенко поручил украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы прекратить спекуляции относительно статуса полуострова.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

– Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма, – написал он в Facebook.

Порошенко также отметил, что Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар.

– Так позиция цивилизованного мира остается неизменной: “Крым – это Украина”, – добавил он.

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В Международный день коренных народов мира президент напомнил, Украина делает все, чтобы “приблизить время, когда коренной народ – крымские татары – в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму”.