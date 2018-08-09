Побережье Азовского моря уcыпано мертвой рыбой: что случилось

В Мариуполе побережье Азовского моря засыпано мертвыми бычками. Причиной мора стало низкое содержание кислорода в воде

Об этом сообщает Государственная Азовская морская экологическая инспекциия.

Экологи выявили в пробах воды, взятых в районе Центрального пляжа в Мариуполе, критически низкое содержание растворенного кислорода – 1,7 – 1,8 мг/дм3 при норме содержания кислорода в воде менее 4 мг/дм3, что стал причиной гибели рыбы.

Отдел инструментально-лабораторного контроля так взял пробы на предмет загрязнения морской воды, хотя на первый взгляд она чистая.

Пользователи соцсетей предупреждают, что рыба уже появилась на местных рынках.

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К слову, напомним лучшие места в Киеве, где разрешена рыбалка, и за которую не нужно платить.

Фото: скрин видео 0629.com.ua