В Украине наладят серийное производство дефицитных боеприпасов – Порошенко

В ближайшее время в Украине производство боеприпасов больших калибров станет серийным.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе запуска нового производственного участка по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров государственной акционерной холдинговой компанией Артем, передает Интерфакс-Украина.

– Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время поставить производство наиболее дефицитных боеприпасов на серийный поток, – говорит Порошенко.

Президент указал, что Министерство обороны Украины разработало по его поручению целевую программу по новому производству артиллерийских боеприпасов.

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К слову, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома усовершенствовал два истребителя МиГ-29МУ1 и передал их на вооружение ВСУ.