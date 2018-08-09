В Украине поймали с поличным известного экс-чиновника

Бывший первый заместитель председателя правления ПАО Укргазвыдобування, владелец издания Insider Алексей Тамразов задержан при попытке дать взятку в размере $200 тыс.

Об этом сообщает в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Тамразова задержали в ходе совместной операции Генинспекции Генпрокуратуры и СБУ.

Взятку Таразов хотел дать прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.

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Позже пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган уточнила, что правоохранители задокументировали факт передачи половины от ранее оговоренной суммы неправомерной выгоды, т.е. $100тыс., заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины.



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Алексей Тамразов с 2010 по март 2014 года занимал должность первого заместителя председателя правления государственного ПАО Укргазвыдобування. Также являлся владельцем ООО Всеукраинская медиа группа (издание Insider).

Ранее правоохранители задержали за взяточничество мэра города Сколе. Это второй случай вымогательства Владимиром Москалем за неполных 3 года.