Відродження настаивает на выполнении решения КСУ по соцгарантиям чернобыльцам

Депутаты группы партия Відродження зарегистрировали в парламенте законопроект, который обеспечит вступление в силу решения Конституционного суда Украины (КСУ) о возобновлении социальных гарантий чернобыльцам.

Об этом сообщил председатель Политсовета партии Відродження Владимир Пилипенко.

Напомним, своим решением от 17 июля 2018 года КСУ признал неконституционными отдельные нормы законов о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины и о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Законы были приняты в 2014 году и сужали или вообще отменяли ряд прав чернобыльцев.

Таким образом, КСУ вернул права чернобыльцев 2-й категории на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками, восстановил права потерпевших от Чернобыльской катастрофы детей на бесплатный проезд по Украине на всех видах транспорта, право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное обслуживание, на выплату их родителям пособия и денежной компенсации. Кроме того, восстановлены права чернобыльцев на бесплатное приобретение лекарств, бесплатное внеочередное зубопротезирование, право на 50%-ю скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг от размера среднемесячного совокупного дохода их семей, а также другие права.

– Нормы об отмене ограничений на размер дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, и выплаты компенсаций семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы должны быть пересмотрены государством сразу после решения Конституционного суда. Но ряд норм – например, изменения в закон Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – должен еще проголосовать парламент. Только после этого решение КС сможет заработать в полную силу. Для этого депутаты группы партия Відродження зарегистрировали законопроект, который должен ускорить этот процесс. Будем требовать, чтобы парламент осенью рассмотрел этот вопрос как первоочередной, – пояснил Владимир Пилипенко.

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Как указано на сайте парламента, законопроект о внесении изменений в закон Украины о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 17 июля 2018 года № 6-р/2018) зарегистрирован 8 августа 2018 года под номером 9016.