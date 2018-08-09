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Какие продукты подорожают осенью: прогноз экспертов

Осенью будут дорожать социальные сорта хлеба, крупы, овощи и сахар, а масло растительное подешевеет.

Овочі

Такой прогноз озвучил директор Украссоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет Сегодня.

– Курс доллара влияет на стоимость хлеба. Ведь производители покупают зерно по мировым ценам, даже если закупки происходят внутри страны. Поэтому до конца года хлеб соцсортов может вырасти на 8%. И если сейчас кило стоит 16 грн/кг – рост составит 1,3 грн, – пояснил эксперт.

Он также считает, что в августе стоимость борщевого набора снизится на 20%, поскольку ожидается сезон сбора овощей, но уже осенью он прибавит 30%.

– Разные овощи будут дорожать по-разному. Лук может подскочить в цене в декабре. А капуста, свекла, картофель и морковка будут постепенно дорожать – средний рост цен может составить 1,5-6 грн, – прогнозирует Дорошенко.

Читайте: Цены на продукты в 2018 году – что подорожает и когда

По его словам, до конца года крупы, макароны и мука подорожают на 3-5%, а сахар – на 15%. В то же время, растительное масло должно подешеветь – примерно на 1 грн.

В свою очередь, аналитик Украгроконфедерации Неля Онищенко считает, что нынешний урожай может повлиять на стоимость хлебобулочных изделий.

– Проблема урожая заключается в его плохом качестве. Лето принесло стране аномальную погоду: в одних районах наблюдалась засуха, в других – дожди. В итоге качество пшеницы ухудшилось, и будет не так много качественного зерна для изготовления хлеба, муки, макарон. А на мировых рынках растут цены на зерно. Все это может привести к осеннему росту цен на 10%, – говорит она.

Онищенко рассказала также, что хороший урожай ожидается по борщевому набору, подсолнечнику, гречке, но из-за роста доллара расходы на производство продуктов могут вырасти на 5-10%.

Ранее мы писали, каким будет курс доллара и как подорожают продукты в 2021 году.

Фото: pixabay.com

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